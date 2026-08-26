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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Сиксерс» Джош Харрис о стоимости «Лейкерс»: «В какой-то момент все выходит за рамки традиционных оценочных метрик»

Марк Уолтер продал « Лейкерс » с оценочной стоимостью в 12,5 миллиарда. Клуб вырос в цене на 25% за один год.

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