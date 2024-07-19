Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дальнобой построил автодом в КАМАЗе: внутри хамам, спальня и даже кинотеатр

Дальнобой построил автодом в КАМАЗе: внутри хамам, спальня и даже кинотеатр

Сибирский дальнобойщик решил превратить свой КАМАЗ в роскошный автодом. Проект задумывался как мобильное жилье, но по мере реализации обрастал все более интересными деталями, постепенно трансформируясь в своего рода люксовый особняк на колесах.

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