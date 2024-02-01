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В акимате Мангистауской области меняют кадры

В акимате Мангистауской области меняют кадры

Руководителем управления земельных отношений Мангистауской области назначен Нуржан Каржаубай, ранее занимавший должность главного инспектора отдела территориального развития и организационной работы аппарата акима региона.

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