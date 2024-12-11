Суд приговорил гражданина Израиля и Украины Кесельмана к шести годам колонии

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана, обвиняемого в распространении через call-центр ложной информации о подготовке терактов на объектах инфраструктуры России.
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