Страна и люди
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Страна и люди

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Боевики ВСУ выпустили 92 боеприпаса за сутки по территории ДНР

Боевики ВСУ выпустили 92 боеприпаса за сутки по территории ДНР

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки, выпустив 92 боеприпаса. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины в своем телеграм-канале.

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