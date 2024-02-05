Не все жиры одинаково полезны: чем опасен висцеральный жир и как с ним бороться Алёна ЮрьеваПресловутый «спасательный круг» вокруг талии, который чуть что предательски дает о себе знать — это висцеральный жир.
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