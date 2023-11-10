Доступность кредитов для пенсионеров растет: риски и преимущества для заемщиков Евгения КомароваБанки России активно расширяют программы кредитования для пенсионеров, предоставляя им выгодные условия в виде льготных ставок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии