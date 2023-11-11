Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck Simulator От пшеничных полей ...

Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck SimulatorОт пшеничных полей до рок-групп – в Канзасе каждый найдет что-то для себя! Сегодня разработчики поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего дополнения Канзас для American Truck Simulator.
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