Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck Simulator От пшеничных полей ...

Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck SimulatorОт пшеничных полей до рок-групп – в Канзасе каждый найдет что-то для себя! Сегодня разработчики поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего дополнения Канзас для American Truck Simulator.