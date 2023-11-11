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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck Simulator От пшеничных полей ...

Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck Simulator От пшеничных полей ...

Геймплейный трейлер будущего DLC Канзас для American Truck SimulatorОт пшеничных полей до рок-групп – в Канзасе каждый найдет что-то для себя! Сегодня разработчики поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего дополнения Канзас для American Truck Simulator.

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