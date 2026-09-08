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Ивановские новости

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Стало известно имя нового и.о. директора «Ивановского пассажирского транспорта»

Стало известно имя нового и.о. директора «Ивановского пассажирского транспорта»

Стало известно имя назначенного на должность исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт».

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