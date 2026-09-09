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ИА Регнум

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Трамп: Путин хочет украинского урегулирования, хорошо бы, если Зеленский тоже

Трамп: Путин хочет украинского урегулирования, хорошо бы, если Зеленский тоже

Президент России Владимир Путин хочет разрешить конфликт на Украине, было бы хорошо, если глава киевского режима Владимир Зеленский согласиться на сделку.

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