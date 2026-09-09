Президент России Владимир Путин хочет разрешить конфликт на Украине, было бы хорошо, если глава киевского режима Владимир Зеленский согласиться на сделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев назвал л...
- Тимуру Иванову пр...
- Гражданина Литвы ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым