Прилучный с Брутян вдвоем отметили годовщину брака на Сейшелах

Жена актера Павла Прилучного устроила ему сюрприз на вторую годовщину свадьбы. Зепюр Брутян призналась, что организовала поездку-сюрприз на Сейшелы для своего любимого мужа Павла Прилучного не просто так.
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