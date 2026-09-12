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ВСУ направляли инструкторов в Мали и Судан для обучения боевиков

ВСУ направляли инструкторов в Мали и Судан для обучения боевиков

Украина направляла инструкторов ВСУ в Мали и Судан для обучения и координации боевиков, в том числе связанных с запрещённой в РФ террористической организацией «Аль-Каида»*, сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в украинской разведке.

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