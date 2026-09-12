Украина направляла инструкторов ВСУ в Мали и Судан для обучения и координации боевиков, в том числе связанных с запрещённой в РФ террористической организацией «Аль-Каида»*, сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в украинской разведке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Света не будет ц...
- АП В Киеве идёт мити...
- В Киеве идёт мити...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым