"Осторожно, новости": жителя Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт

Автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости" По данным канала, 38-летний Артем Лозовой в 2023 году был подписан на антивоенные страницы и его оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео с одной из них.