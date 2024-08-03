"Осторожно, новости": жителя Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт

Автомеханика из Воронежа обвинили в госизмене и покушении на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости" По данным канала, 38-летний Артем Лозовой в 2023 году был подписан на антивоенные страницы и его оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео с одной из них.
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