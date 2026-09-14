Корнеев вернулся к службе, потеряв руку под Константиновкой

В июне 2024 года командир казачьего взвода Дмитрий Корнеев был ранен под Константиновкой, потерял руку, но вернулся к службе.
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