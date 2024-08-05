Японский фондовый рынок продолжает демонстрировать антирекорды В Японии продолжает лихорадить фондовый рынок.
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Японский фондовый рынок продолжает демонстрировать антирекорды В Японии продолжает лихорадить фондовый рынок.
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