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Пресса Аргентины: В главном кресле страны оказался самый слабый за последние 40 лет в парламентском отношении президент

Пресса Аргентины: В главном кресле страны оказался самый слабый за последние 40 лет в парламентском отношении президент

В Аргентине продолжают подводить итоги второго тура президентских выборов. Как уже сообщало «Военное обозрение», победу по итогам голосования одержал Хавьер Милей – кандидат от либертарианской партии, изначально считавшийся аутсайдером на выборах.

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