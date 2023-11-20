Пресса Аргентины: В главном кресле страны оказался самый слабый за последние 40 лет в парламентском отношении президент

В Аргентине продолжают подводить итоги второго тура президентских выборов. Как уже сообщало «Военное обозрение», победу по итогам голосования одержал Хавьер Милей – кандидат от либертарианской партии, изначально считавшийся аутсайдером на выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)