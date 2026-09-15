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The Eurasia Daily news agency

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Romania forgot about "Lukoil" refineries: 460 companies were on the verge of collapse

Romania forgot about "Lukoil" refineries: 460 companies were on the verge of collapse

The Petrotel refinery, owned by "Lukoil", stopped due to US sanctions against the Russian company. However, the Romanian authorities did nothing to restart the plant, and 460 companies were threatened with bankruptcy, and 8 thousand people have already lost their jobs.

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