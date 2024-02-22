Как устроили личную жизнь жёны умерших знаменитостей

Надежда Белугина

Думаю. не зря переживает Татьяна Власова. 21 марта 2023 года стало известно, что Лихачева заняла пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Елизавета Лихачёва просто вышвырнула его наследницу, вот её объяснение этого поступка: «Мы были готовы перевезти все ее вещи, куда она пожелает. Она отказалась, и нам пришлось действовать иначе. Когда Каринская вышла покурить, мы просто закрыли дверь, предварительно оставив ей теплые вещи», — рассказывала Лихачева в интервью газете «Известия».