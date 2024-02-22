Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как устроили личную жизнь жёны умерших знаменитостей

Как устроили личную жизнь жёны умерших знаменитостей

После ухода из жизни известных мужчин их вдовы оказываются в сложной ситуации. Некоторые из них сталкиваются долгие годы глубоко скорбят, не могут найти смысл жизни и стремятся сохранить память об ушедшем супруге.

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Надежда Белугина
Думаю. не зря переживает  Татьяна Власова.  21 марта 2023 года стало известно, что Лихачева заняла пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Елизавета Лихачёва просто вышвырнула его наследницу, вот её объяснение этого поступка:  «Мы были готовы перевезти все ее вещи, куда она пожелает. Она отказалась, и нам пришлось действовать иначе. Когда Каринская вышла покурить, мы просто закрыли дверь, предварительно оставив ей теплые вещи», — рассказывала Лихачева в интервью газете «Известия».
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