«Враг целился в промышленные предприятия»: за ночь над Россией сбито 297 украинских БПЛА

В ночь на 22 сентября силы ПВО сбили 297 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Самарской области повреждены гражданские объекты, в том числе несколько домов и автомобилей, а в Воронежской — дачный дом.
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