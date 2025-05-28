Вот история
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот история

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    А то макаронники в наемниках у зедрилы, а от "папы" ни звука ни про это, ни про уничтожение православных церквей и со...Вряд ли Россия со...
  • Сергей
    Надо предложить провести переговоры в КНДР!!!! У гостеприимного КИМА!!!!Вряд ли Россия со...
  • Степан Капуста
    В Советской Армии для очень престарелых высших военачальников существовала т.н. "райская группа" - своеобразный орган...Совфед превращает...

О какой продовольственной безопасности можно говорить, если в стране проблемы то с яйцами, то со сливочным маслом, то с «бульбой»

О какой продовольственной безопасности можно говорить, если в стране проблемы то с яйцами, то со сливочным маслом, то с «бульбой»

﻿﻿Ожидается, что цены на картофель не снизятся до июля. Так отреагировал исполнительный директор Российского картофельного союза Алексей Красильников на сообщения о том, что цена на «вторую буханку хлеба» в России слишком высока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх