О какой продовольственной безопасности можно говорить, если в стране проблемы то с яйцами, то со сливочным маслом, то с «бульбой»

Ожидается, что цены на картофель не снизятся до июля. Так отреагировал исполнительный директор Российского картофельного союза Алексей Красильников на сообщения о том, что цена на «вторую буханку хлеба» в России слишком высока.
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