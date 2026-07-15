Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Deutsche Bank и UniCredit требуют возместить им сотни миллионов евро из-за санкционных потерь в России — FT

Deutsche Bank и UniCredit требуют возместить им сотни миллионов евро из-за санкционных потерь в России — FT

Европейские банки судятся с немецкой химической компанией Linde из-за санкционных потерь в России, об обстоятельствах дела сообщает The Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии