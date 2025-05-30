Жителя Алтая дважды оштрафовали за размещение в соцсети песен Oxxxymiron

В Алтайском крае суд дважды наложил штраф на местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), которые ранее были включены в реестр экстремистских материалов.
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