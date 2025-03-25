Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Юрий Кушнарев
    так конфискуйте уже и не эквивалентно,а все англоскунсовские активы,а не трындите о этом,терпилы.Володин: Британии...
  • Evgeny Ku
    Однной рукой рисуете, а другой, тут же, стираете, трусы и предатеди !Володин: Британии...
  • АндрейБорков
    Врет сучка лагерная, ее надо в расход вывести.Военнопленная ВСУ...

Володин: Британии придётся вернуть России всё, что сейчас так «щедро раздают»

Володин: Британии придётся вернуть России всё, что сейчас так «щедро раздают»

Передача Британией Украине первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

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Комментарии
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Eduard
Я вообще не понимаю,как можно дядям деньги,золото на хранение отдать,а потрм верить,что отдадут.Росмия забрала из СШВ сври деньги,но почемунто перевела их в Европу,к рабам тойже США.Логики вообще нет)
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15 час.
Evgeny Ku
Однной рукой рисуете, а другой, тут же, стираете, трусы и предатеди !
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4 час.
Юрий Кушнарев
так конфискуйте уже и не эквивалентно,а все англоскунсовские активы,а не трындите о этом,терпилы.
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2 час.
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