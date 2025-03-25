Володин: Британии придётся вернуть России всё, что сейчас так «щедро раздают»

Eduard Я вообще не понимаю,как можно дядям деньги,золото на хранение отдать,а потрм верить,что отдадут.Росмия забрала из СШВ сври деньги,но почемунто перевела их в Европу,к рабам тойже США.Логики вообще нет)

Evgeny Ku Однной рукой рисуете, а другой, тут же, стираете, трусы и предатеди !