Передача Британией Украине первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Володин: Британии придётся вернуть России всё, что сейчас так «щедро раздают»
Комментарии
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Eduard
Я вообще не понимаю,как можно дядям деньги,золото на хранение отдать,а потрм верить,что отдадут.Росмия забрала из СШВ сври деньги,но почемунто перевела их в Европу,к рабам тойже США.Логики вообще нет)
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15 час.
Evgeny Ku
Однной рукой рисуете, а другой, тут же, стираете, трусы и предатеди !
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4 час.
Юрий Кушнарев
так конфискуйте уже и не эквивалентно,а все англоскунсовские активы,а не трындите о этом,терпилы.
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2 час.
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