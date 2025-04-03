Боевой ИИ в войнах и вооружённых конфликтах ближайшего будущего

Вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) для ведения с его помощью боевых действия возникли, наверное, с того самого момента, как появилось само понятие ИИ, причём даже не в научной среде, а в жанре фантастики.
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