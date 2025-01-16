Русская армия становится гарантом мира. Почему мы стали другими в прошедшем году То, что наши европейские соседи активно готовятся к боевым действиям, не секрет.
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Русская армия становится гарантом мира. Почему мы стали другими в прошедшем году То, что наши европейские соседи активно готовятся к боевым действиям, не секрет.
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