Театр абсурда
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Театр абсурда

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Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Свободная Пресса Два скандала вокруг языковых центров ведущих вузов в Екатеринбурге и Перми обозначили новую уязвимость России в борьбе с нелегальными мигрантами.

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