Популярного DeFi-эксперта заподозрили в связях с северокорейскими хакерами

Специалист по безопасности DeFi-проектов Ник Франклин (Nick Franklin) оказался в эпицентре громкого скандала после подозрений в причастности к хакерам Lazarus Group и взлому платформы Radiant Capital на $50 млн в октябре 2024 года.
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