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Царьград

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Железная дорога передала оставленных норок в зоопарк Новосибирска

Железная дорога передала оставленных норок в зоопарк Новосибирска

Две декоративные норки из Ярославля прибыли на вокзал Новосибирска, но их никто не встретил. Сотрудники железной дороги приютили их на ночь и передали в зоопарк имени Ростислава Шило, где зверьки теперь находятся под присмотром специалистов.

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