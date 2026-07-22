Железная дорога передала оставленных норок в зоопарк Новосибирска

Две декоративные норки из Ярославля прибыли на вокзал Новосибирска, но их никто не встретил. Сотрудники железной дороги приютили их на ночь и передали в зоопарк имени Ростислава Шило, где зверьки теперь находятся под присмотром специалистов.
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