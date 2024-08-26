Эксперт заявил о военной подготовке школьников на Украине по стандартам НАТО

Представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Юрий Шашков рассказал о том, что начальная военная подготовка школьников на Украине проводится по учебнику, выстроенному по стандартам НАТО.
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