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Перевозка опасных грузов в период уборочной кампании 2024 года.

Перевозка опасных грузов в период уборочной кампании 2024 года.

Уже не за горами будет проводиться уборка нового урожая 2024 года. Одним из основных факторов, влияющих на своевременную уборку урожая, является бесперебойное обеспечение топливом сельскохозяйственной техники.

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