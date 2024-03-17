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Новое правительство Пакистана в контексте больших проектов и схем

Новое правительство Пакистана в контексте больших проектов и схем

Больше месяца назад (8 февраля) в Пакистане состоялись очень важные для региона всеобщие выборы, которые во многом определят экономическую и военно-политическую конфигурацию не только в системе самого Пакистана, но и ряда других стран.

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