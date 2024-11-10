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Царьград

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Франция планирует передать Украине новую партию ракет SCALP и Mistral

Франция планирует передать Украине новую партию ракет SCALP и Mistral

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню пообещал Киеву новые военные игрушки.Министр обороны Франции дал интервью Le Journal du Dimanche, где отметил, что в планах Парижа поставить ВСУ ракеты SCALP и Mistral, которые предназначены прежде всего для защиты войск на линии фронта.

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