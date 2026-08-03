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Аргументы и Факты

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Вспышка «взрывной диареи» может распространиться за пределы США

Вспышка «взрывной диареи» может распространиться за пределы США

Вспышка циклоспороза, который вызывает взрывную диарею, может распространиться за пределы США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрицологии университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.

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