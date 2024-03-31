Израильские СМИ признают - ИЗРАИЛЬ НЕНАВИДЯТ ВСЕ

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mikmik

А погибшим во время резни в городах и кибуцах 7 октября уже никакая помощь не нужна и они уже ничего не боятся. И евреи ни на кого не нападали, напали звери из ХАМАСа. А на музыкальном фестивале рядом с сектором Газа наивные мальчики и девочки объявили, что фестиваль посвящен дружбе с арабами. А в ответ их резали и насиловали. Так что теперь все по Библии: "аз и воздастся вам. око за око...". Разумеется, современный "гуманистический" мир хотел бы, чтобы евреи куда нибудь исчезли, например в Антарктиду к пингвинам. Но при любом раскладе и расстановке сил в мире палестинского государства не будет. И не из-за каких-то козней евреев, а потому что сами арабы этого НЕ ХОТЯТ. Ведь создание и развитие государства - это значит много и тяжело работать, но работать не хочется, а хочется быть бедными и несчастными и получать все даром. И на раздаче пособий и прочего удачно паразитируют различные комитеты и организации Европы, Америки, ООН и самой арабской верхушки. И позиция Газы до последнего времени была очень простой: "Израиль нам должен давать и дает все необходимое - электричество, еду, воду, строительные материалы ит.д., а мы в ответ будем убивать евреев и за это тоже получать пособия от других спонсоров".