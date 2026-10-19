Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал США арестовать Зеленского. Предложение прозвучало на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом по вопросам мирного урегулирования и ударов по российским НПЗ.
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Правильно его надо арестовать, а то он по миру шастает как хозяин мира. Почему Трамп его не арестует. Он столько наговорил о Президенте Америки, что пора его брать!!!