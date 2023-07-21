Военное обозрение

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С начала недели российские войска освободили более 50 квадратных километров территории на Купянском и Краснолиманском направлениях

С начала недели российские войска освободили более 50 квадратных километров территории на Купянском и Краснолиманском направлениях

С начала недели российские войска на Купянском и Краснолиманском направлении освободили более 50 квадратных километров территории.

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