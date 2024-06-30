«Ноги не держат, за Макса схватилась, что тебе не хватало, Алла?»: в Сети обсуждают новые интимные фотографии с Пугачевой

В центре внимания социальных сетей оказались Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин*. Примадонна опубликовала серию трогательных фотографий, на которых она нежно прижимается к своему мужу, показывая всем их крепкие отношения.
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