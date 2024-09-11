Трамп считает, что Путин был искренен в словах о поддержке Харрис

ВАШИНГТОН, 11 сентября, ФедералПресс. В ходе теледебатов между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Трамп предположил, что президент России Владимир Путин был искренен, когда говорил о поддержке Харрис и желал ей победы на выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии