Трамп считает, что Путин был искренен в словах о поддержке Харрис

ВАШИНГТОН, 11 сентября, ФедералПресс. В ходе теледебатов между кандидатами в президенты США от Республиканской и Демократической партий Трамп предположил, что президент России Владимир Путин был искренен, когда говорил о поддержке Харрис и желал ей победы на выборах в США.