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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Сергачев подарил школе тренажерный зал, выделил средства на оборудование – не забывает родной Нижнекамск. Это очень помогает парням развиваться»

– Вы являетесь воспитанником нижнекамского хоккея, расскажите про эту школу. – В Нижнекамске сильная и хорошая школа, очень рад быть именно ее воспитанником.

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