ФСБ опубликовала протокол допроса латышского карателя 1945 года

ФСБ России впервые опубликовала рассекреченные архивные документы из следственного дела на «латышского карателя» Яниса Апсе, который в 1943-1944 годах участвовал в зверствах в отношении мирного населения оккупированной Белорусской ССР, в том числе в расправах над детьми, женщинами и стариками.