Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ опубликовала протокол допроса латышского карателя 1945 года

ФСБ опубликовала протокол допроса латышского карателя 1945 года

ФСБ России впервые опубликовала рассекреченные архивные документы из следственного дела на «латышского карателя» Яниса Апсе, который в 1943-1944 годах участвовал в зверствах в отношении мирного населения оккупированной Белорусской ССР, в том числе в расправах над детьми, женщинами и стариками.

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