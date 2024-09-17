Следователи оставили опечатанной квартиру террористов по делу о нападении на «Крокус»

Следователи оставили опечатанной квартиру, которую арендовали у подмосковного бизнесмена Алишера Касимова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы.
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