ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Интересный психологический феномен - вы уходите, громко хлопая дверью, сопровождая свой выход гневной и громкой тирадой, декларациями и заверениями в том, что вы уходите навсегда, уходите по принципиальным мотивам, потому что "так жить нельзя, бла-бла-бла".