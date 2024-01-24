DN: сенаторы потребовали от Джо Байдена обосновать удары по хуситам в Йемене

Белый дом санкционировал удары по хуситам в Йемене без согласования с конгрессом США. Сенаторы из Демократической и Республиканской партий потребовали от президента Джо Байдена предоставить правовые основания военной кампании, сообщило Defence News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии