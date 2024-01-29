В Екатеринбурге детский паровозик сбил ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка. По информации, полученной из первоисточника, водитель детского паровозика, который двигался по территории парка Маяковского, совершил наезд на 13-летнего мальчика.