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В Екатеринбурге детский паровозик сбил ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка. По информации, полученной из первоисточника, водитель детского паровозика, который двигался по территории парка Маяковского, совершил наезд на 13-летнего мальчика.

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