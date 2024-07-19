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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным инсайдера, PS5 Pro готовится к выпуску в ноябре 2024 года Сообщается, чт...

По данным инсайдера, PS5 Pro готовится к выпуску в ноябре 2024 года Сообщается, чт...

По данным инсайдера, PS5 Pro готовится к выпуску в ноябре 2024 годаСообщается, что комплекты разработчика будущей усовершенствованной консоли вышли этой весной, а заявки на сертификацию, как утверждается, должны быть поданы в конце этого месяца.

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