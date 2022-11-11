Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Где и во сколько смотреть бой Алимханулы – Бентли в Казахстане 13 ноября

В воскресенье, 13 ноября казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет первую защиту титула чемпиона мира WBO в среднем весе против британца Дензела Бентли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх