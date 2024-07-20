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Новости Тамбова

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В городском смотре-конкурсе "Тамбов в цвету" примут участие 130 жителей

В городском смотре-конкурсе "Тамбов в цвету" примут участие 130 жителей

 Более 130 тамбовчан подали заявки на участие в традиционном смотре-конкурсе "Тамбов в цвету". Теперь комиссии предстоит оценить эстетическое оформление клумб, разнообразие сортов растений и определить победителей.

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