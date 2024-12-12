Кадыров: четыре человека пострадали при атаке украинского беспилотника по Грозному

Сдетонировавший дрон повредил кровлю и выбил стекла в казарменном здании спецполка полиции МВД по Чечне Четыре человека получили легкие ранения при уничтожения беспилотника над казарменными зданиями спецполка полиции МВД по Чечне в Грозном.