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Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Первыми практическую подготовку здесь пройдут студенты 15 столичных колледжей Как стало известно, Сергей Собянин и Владимир Путин открыли инновационную площадку для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».

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