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Лыжи. Турнир в Муонио. Карл выиграла «коньковую разделку», Нисканен – 2-я, Пярмякоски – 5-я, Фоссесхолм – 7-я

Немецкая лыжница Виктория Карл выиграла «коньковую разделку» на 10 км на турнире в финском Муонио. Лыжные гонки Турнир в Муонио Муонио, Финляндия 10 км, раздельный старт, свободный стиль Женщины 1.

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